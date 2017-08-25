25 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe'de Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet Teslim Töreni'ne katılacak.

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis personeliyle bayramlaşacak.

- Başbakan Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde 300 ambulansın dağıtım törenine katılacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Saraykent'te toplu açılış törenine ve Sorgun'da Başakşehir Kolejinin açılışına katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bursa'da Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezini inceleyecek, Sular Vadisi Doğa Parkı temel atma merasimine katılacak. 800 dairelik Mevlana-Ulus Kentsel Dönüşüm alanında incelemelerde bulunacak Özhaseki, Osmangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi anahtar teslim törenine ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yeni binasının açılış merasimine iştirak edecek.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek Zafer Bayramı müjdelerini açıklayacak, Giresunlular Şehitliği Kültür Evi ve Mescit açılış merasimine iştirak edecek, İscehisar ve Şuhut'ta Zafer Haftası kapsamındaki kutlamalara katılacak.

EKONOMİ

1- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karaman'da 22. Uluslararası Taşeli Kültür Sanat ve Sıla Etkinliğine katılacak.

2- TÜİK, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin sanayi işgücü girdi, ticaret ve hizmet endeksleri ile ağustos ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile iktisadi yönelim anketi ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Varşova'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katılacağı Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek, iki ülkenin dışişleri bakanları ile ikili görüşmeler yapacak, Turkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinin kançılarya binasının açılışına katılarak Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

2- Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ayasofya Müzesi'nde incelemelerde bulunacak ve basın mensuplarına bilgi verecek.

2- Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası Fransa'nın başkenti Paris'te devam ediyor.

- Şampiyonanın beşinci gününde serbest stil 57, 61, 86 ve 125 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

- Türkiye adına 57 kiloda Süleyman Atlı, 61 kiloda Cengizhan Erdoğan, 86 kiloda Selim Yaşar ile 125 kiloda Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül mindere çıkacak.

2- Dünya Boks Şampiyonası Almanya'nın Hamburg kentinde başlayacak.

- Şampiyonanın ilk gününde, Türkiye'yi temsil eden iki sporcu 49 kiloda Muhammet Ünlü ve 75 kiloda Birol Aygün de ringe çıkacak.

3- Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Polonya'da sürüyor.

- Türkiye, D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak.

4- UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının kura çekimi Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak.

5- Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da sürüyor.

- Türkiye, beşincilik maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.

6- Süper Lig'de 3. hafta, Alanyaspor-Kardemir Karabükspor, Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla başlayacak.

7- TFF 1. Lig'de 3. hafta, Samsunspor-Adana Demirspor, Balıkesirspor Baltok-Altınordu müsabakalarıyla başlayacak.