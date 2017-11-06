244 sanıklı Jandarma Genel Komutanlığı davası başladı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 244 kişi hakkındaki davanın görülmesine başlandı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülecek duruşmaların 2 Şubat 2018'e kadar devam etmesi ve yaklaşık 90 gün sürmesi bekleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ender Coşkun tarafından hazırlanan bin 90 sayfalık iddianamede, sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, askeri komutanlıkların gasbı, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma, silahlı terör örgütü yöneticisi olmak ve sağlık görevlisinin suçu haber vermemesi" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanıklar arasında eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin Özel Kalem Müdürü jandarma kurmay albay Erkan Ökten ve komutanlık personeli subayların "imamı" olduğu belirtilen Muhterem Çöl de yer alıyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı çevresindeki olaylarda hayatını kaybeden Emin Güner, Erkan Er, Hasan Gülhan, Medet Ekizceli·, Ömer Can Açıkgöz, Rüstem Resul Perçin, Sedat Kaplan, Sümer Deniz, Tevhit Akkan ve Ümit Çoban'ın "maktul" olarak yer aldığı davada, darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya ile Emniyet Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğinin de arasında olduğu 54 "müşteki" bulunuyor.

Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından rehin alınan Aslan'ı, sanık Ökten'in vurduğu ileri sürülmüştü. Aslan, başından yaralanırken koruması Hasan Gülhan şehit olmuştu.

Kaynak: AA