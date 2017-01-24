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24 Ocak 2017 gündem özetinde neler var?

24 Ocak 2017 gündem özeti şöyle;

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24 Ocak 2017 gündem özetinde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'te

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanlar Meydanı'nda Matola Anıtı'ndaki törene iştirak edecek, kendisini resmi törenle karşılayacak Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ikili anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Onuruna verilecek öğle yemeğinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nyusi, Türkiye-Mozambik İş Forumu'na katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'na katılacak, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Şefik Caferoviç ve Halklar Meclisi Başkanı Safet Softiç ile bir araya gelecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 24. yılında Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'yu evinde ziyaret edecek, Uğur Mumcu Sokağı'nda düzenlenecek törene katılacak.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

5- Suriye kriziyle ilgili rejim ve muhalefet temsilcilerinin yanı sıra Türkiye, Rusya, İran, ABD ve BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın katılımıyla Kazakistan’da düzenlenen toplantının ikinci günü takip ediliyor.

6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “5G ve Ötesi Teknolojileri Konferansı”na iştirak edecek.

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ocak ayı toplantısında faiz kararını açıklayacak.

8 - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

9 - Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor. 

10- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. 

11- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 6. ve son hafta, 5 maçla başlayacak.

- Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Anagold 24 Erzincanspor'u konuk edecek.

12- Basketbol THY Avrupa Ligi 19. haftasında UNICS Kazan Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank-Maccabi FOX maçları oynanacak. AA

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