24 Haziran'dan sonra bakanlık sayısı azalacak

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık sayısı azalacak

Başbakan Yıldırım, yeni sistemle birlikte bakanlık sayısının azalacağını açıkladı.

"Bakanlıkların sayısı azalacak. Tabii ona Cumhurbaşkanı karar verecek ama düşüncesinin azalması yönünde olduğunu biliyorum. Sayı vermem doğru olmaz ama azalacağını söylerim. Çünkü en baştan başbakan yok, başbakan yardımcıları yok kafadan 20’nin altına düştü. Organizasyon şeması üzerinde şu anda komisyonlar oluşturduk. Yerel yönetimler, merkezi yönetim, bürokrasi, bağlı, ilgili kurumlar, planlama, strateji bütün bu alanlarda uzmanlar çalışıyor. 7 tane komisyon var. Ne olacak? Ekonomi ile ilgili bakanlıklar bir araya toplanır. Mesela altyapı, kalkınma… Altyapıda ulaştırma var, enerji var, şehircilik var… Bunlar da kendi aralarında olabildiğince sadeleştirilecek."

"Bedelli askerliğe bakış açımız müspet"

Yıldırım, bedelli askerliğin dikkate alınması gereken bir talep olduğunu belirtti.

"Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir. Bakış açımız müspet, ama istismar olmamalı."

Gül'ün olası adaylığı

Yıldırım, Abdullah Gül'ün olası adaylığı için şunları söyledi:

"Abdullah Bey bizim ailenin içerisindeki bir arkadaşımız, AK Parti ona bütün makamları verdi, yeni vereceği bir şey yok. Başka yerlere savruldu gitti. 'Ben partimin yanındayım' demeliydi."

Saadet Partisi'ne eleştiri

Yıldırım, bugünkü Saadet Partisi'nin Necmettin Erbakan ile alakası olmadığını savundu.

Başbakan Yıldırım, 24 Haziran'da milletvekilliği adaylığı için başvuruda bulunacağını söyledi.

Kaynak: AA