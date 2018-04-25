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24 Haziran'daki seçimlere 11 parti katılacak

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine 11 parti katılacağını söyledi.

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24 Hazirandaki seçimlere 11 parti katılacak

İki ay sonra Türkiye sandık başına gidiyor. Gözler de seçim takvimini açıklamasını beklenen Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi.

Hür Dava Partisi'nin (HÜDA-PAR) itirazını değerlendiren Yüksel Seçim Kurulu itirazı kabul etti, partinin 24 haziran seçimlerine katılabileceğine karar verdi. Seçime katılacak parti sayısı da 11’e yükseldi.

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine 11 parti katılacağını söyledi.

Güven, seçim takvimini yarın açıklamayı planladıklarını duyurdu. Seçim takviminin açıklanmasıyla birlikte partiler çalışmalarına hız verecek.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ysk, seçim, Sadi Güven
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