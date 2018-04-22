24 Haziran'daki seçime katılacak partiler belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime katılacak partileri açıkladı. Buna göre AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, DP, Saadet Partisi, Vatan Partisi, BBP, BTP 24 Haziran'da sandıkta yarışacak.

Kurul, 22 Nisan'daki gündem toplantısında, TBMM'den bugün gönderilen yazı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından partilere ilişkin 19 Nisan'da gönderilen bilgisayar disketlerinin incelemesini tamamladı.

Toplantı sonrası YSK Başkanı Sadi Güven imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Seçimin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14. maddesinin 11. fıkrası ile Siyasi Partiler Kanununun, siyasi partilerin seçimlere katılması şartlarını düzenleyen 36. maddesi gereğince illerin en az yarısında teşkilatını kurmuş siyasi partilerin, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğu belirlendi.

Açıklamada, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin de belirlenmesi gerektiği ve TBMM Başkanlığının bugün gönderdiği yazıda, TBMM grubu bulunan siyasi partilerin, AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP olduğu bildirildi.

İYİ Parti'nin teşkilatlanmasını tamamladığı için seçime girecek

İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği uzun süredir tartışma konusuydu. CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye geçmesiyle İYİ Parti, TBMM'de grup oluşturma hakkını kazanmıştı.

Siyasi partiler kanununa göre, bir partinin seçime katılabilmesi için teşkilatlarını tamamlayıp büyük kongrelerini yapması ya da TBMM'de grup oluşturması gerekiyor.

YSK'nın kararına göre, İYİ Parti her iki durumu da tamamladığı için seçime girmeye hak kazanmış oldu. Yani, milletvekili sayısını tamamlamış olmasa bile İYİ Parti 24 Haziran'da seçime katılabilecekti.

Seçim takvimi ise uyum yasalarından sonra açıklanacak.

Kaynak: TRT Haber, AA