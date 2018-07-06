24 Haziran'da kim, ne kadar oy aldı?

Kesin seçim sonuçları açıklandı. 24 Haziran'da seçime rekor katılım oldu.

Seçmenin yüzde 86,24'ü sandık başına gitti.

Türkiye seçimini yaptı

Seçmen yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı "Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,59'la ipi göğüsledi. Muharrem İnce ise 30,64'de kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fark attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 milyon 330 bin 823 oy aldı. CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin oy sayısı ise 15 milyon 340 bin 321.

Erdoğan en yakın rakibi İnce 'ye yaklaşık 11 milyon oy fark attı.

Diğer adayların oy oranları ne?

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş yüzde 8,40, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 7,29, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yüzde 0,89, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yüzde 0,20'lik oy oranına ulaştı.

5 parti grup kurdu

Yeni dönemde Meclis'te ise 8 parti temsil edilecek; AK Parti,CHP,MHP,HDP ve İYİ Parti'nin grubu olacak.

AK Parti'nin oy oranı yüzde 42,56 oldu. Meclisteki vekil sayısı ise 295.

Oyların yüzde 22,65 'ini alan CHP'yi Meclis'te 146 milletvekili temsil edecek.

MHP 49 milletvekiliyle TBMM'de

MHP'nin oy oranı yüzde 11,10. Meclis'te 49 MHP'li vekil olacak. Geçerli oyların yüzde 11,70'ini alan HDP, 67 milletvekili çıkardı.

İYİ Parti ise yüzde 9,96 oy oranı ve 43 milletvekili ile Meclis'te temsil edilecek.

İki parti milletvekili çıkaramadı

HÜDA PAR 155 bin 539, Vatan Partisi 114 bin 872 oy aldı ve bu oranlarla milletvekili çıkaramadı.

Kaynak: TRT Haber