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24 Haziran son 4 seçimin en sakini oldu

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sırasında oy verme işlemine ilişkin ülke genelinde 362 olay meydana geldi.

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24 Haziran son 4 seçimin en sakini oldu

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün vatandaşların oylarını kullandığı 08.00-17.00 saatleri arasında, ülke genelinde, 100'ü oy pusulasının fotoğrafının çekilmesinden kaynaklanan toplam 362 olay gerçekleşti.

7 Haziran 2015 seçimlerinde 581, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 542, 16 Nisan 2017 halk oylamasında ise 519 olay yaşanmıştı.

Seçim günü meydana gelen olaylar açısından bugünkü, son 4 seçime göre, en az olayın yaşandığı seçim oldu.

29 kişi hakkında yasal işlem

Bugünkü seçimlerde 12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında seçime yönelik olaylar nedeniyle yasal işlem yapıldı.

Olaylarda 8 kişinin, hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan, Erzurum'da 2 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın seçimle herhangi bir ilgisi olmadığı, kişiler arasındaki husumetten kaynaklandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: cumhurbaşkanı, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, 24 Haziran
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