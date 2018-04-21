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Buradasınız : » » 24 Haziran seçimlerinde milletvekilleri temayül yoklaması ile belirlenecek

24 Haziran seçimlerinde milletvekilleri temayül yoklaması ile belirlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temayül yoklamasını yapacağız, çünkü temayül olmadan milletvekili adaylarımızı belirmek doğru olmaz." dedi.

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24 Haziran seçimlerinde milletvekilleri temayül yoklaması ile belirlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

24 Haziran seçimleri

-Milletimiz eğer bize "devam" derse devam ederiz.

- Cumhur ittifakındaki müttefikimizin erken seçim açıklaması durumu değerlendirmemizi gerektirdi. Önceden böyle bir görüşme söz konusu değil.

- Buradaki bütün hedef, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklayacağı seçim takvimidir. Onlar resmi seçim takvimini açıklayacak ki biz de gerçi önceden bazı hazırlıklar var ama kendi takvimimizle onu örtüştüreceğiz. Böylece yol haritamızı da ona göre belirleyeceğiz.

- MHP'den ortak miting yapma talebinin olması noktasında, olumsuz görüşümüz söz konusu değil.

- Kılıçdaroğlu'nun başkasını aramasına gerek yok, kendisi çıksın.

- Saadet Partisi ile görüşmelerimizden netice alamadık.

- İYİ Parti'nin seçimlere girmesi, malum Yüksek Seçim Kurulu ile Yargıtay Başsavcılığı'nın yapacağı veya yaptığı görüşmelerin ki bugün görüşmeleri olacaktı, yani oranın vereceği karar neyse o karara hepimizin saygı duyması lazım. Girmesi gerekir diyorsa girer, aksi bir durum olursa aksi olur. Girmesi, girmemesi noktasında bizim bir sıkıntımız söz konusu değil.

- Mühürlü-mühürsüz pusula noktasında artık böyle bir sorun bu seçimlerde yok, kalkıyor ortadan.


 

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Ayrıntılar geliyor..

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