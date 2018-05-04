24 Haziran için 154 milyon 159 bin 80 oy pusulası basılacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 371 sayılı kararı ile "24 Haziran 2018 Tarihinde Birlikte Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Basımı İşinde Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname" ve ihale ilanları Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yer aldı.

Buna göre, cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada kullanılmak üzere 77 milyon 79 bin 540 adet oy pusulası, milletvekilliği genel seçimi için de 77 milyon 79 bin 540 adet olmak üzere toplam 154 milyon 159 bin 80 oy pusulası basılacak.

İkinci oylamaya kalması durumunda pusulalar hazır olacak

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylamaya kalırsa veya ikinci oylama referandum şeklinde yapılırsa iki seçenek için de toplam 154 milyon 159 bin 80 adet oy pusulası basılacak.

Kararda, toplamda 308 milyon 318 bin 160 adet birleşik oy pusulası bastırılması gerektiği belirtildi.

Kararda ayrıca, birleşik oy pusulası basımına ilişkin ekli şartnamenin kabulü ile basım işinin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın talimatlarına ve teslim programına uygun olarak yürütülmesi de yer aldı.

Kaynak: AA