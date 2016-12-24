24 Aralık 2016 gündem özeti

1-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu toplantısına ve Maltepe'de düzenlenecek SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılış törenine katılacak.

- Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber'i kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kadın girişimciler heyetini kabul edecek ve Ataköy'de düzenlenecek Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'ne katılacak.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt esnafıyla kahvaltıda bir araya gelecek ve Valiliği ziyaret ederek basın toplantısı düzenleyecek.

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13'üncü dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenecek sertifika törenine iştirak edecek.

5-TBMM Anayasa Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edilecek.

6- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Sanayi Odası OSB'ler toplantısı ile Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı ödül törenine katılacak.

7-Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Mali Genel Kurulu ve Hizmet İhracatı ödül törenine iştirak edecek.

6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sabuncubeli Tüneli, Akhisar Çevre Yolu ve İzmir-İstanbul Otoyolu Saruhanlı kesiminde incelemede bulunacak, Valiliği ve Yunus Emre Belediyesini ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile görüşecek, Soma Çevre Yolu açılış törenine katılacak, İzmir-İstanbul Otoyolu Kemalpaşa-Bornova kesiminde inceleme yapacak.

7- Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı ve iç savaştaki gelişmeler izleniyor.

8- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

9- Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta, Adanaspor-Medipol Başakşehir, Beşiktaş-Gaziantepspor maçlarıyla başlayacak.

10- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta, Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Best Balıkesir, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Banvit, Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece müsabakalarıyla başlayacak. AA