24 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara'da Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 2 bin 545 engellinin atama törenine katılacak.

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açılışına ve bazı etkinliklere iştirak edecek.

3- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ukrayna'da Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılacak.

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

EKONOMİ

1- TÜİK, 2016 yılı yaygın eğitim faaliyetleri verileri ile temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para-banka ve menkul kıymet istatistikleri ile ağustos finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1-Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası Fransa'nın başkenti Paris'te sürüyor. Şampiyonanın dördüncü gününde kadınlarda 48, 53, 60 ve 69 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

- Türkiye adına 48 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Sümeyye Sezer Zeybek, 60 kiloda Derya Bayhan mindere çıkacak.

2- UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda rövanş maçları yapılacak ve gruplarda mücadele edecek takımlar belli olacak.

- Fenerbahçe, 2-0 yenildiği maçın rövanşında Ülker Stadı'nda Makedonya temsilcisi Vardar'ı ağırlayacak.

3- Türkiye'yi Beşiktaş'ın temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının kura çekimi Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak.

4- 2017 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta Ülker Sports Arena'da Ukrayna ile karşılaşacak.