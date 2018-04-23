23 Nisan'da devlet erkanı Anıtkabir’de

Törende, Kahraman ile Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri yer aldı.

Aslanlı Yol'da yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Kahraman'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Kahraman, deftere şunları yazdı:

"Ulu Atatürk; aziz milletimizle dayanışma içinde Milli Mücadelemizin zaferle neticelenmesini sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 98'inci yılını kutluyoruz. İlk başkanlığını yaptığınız Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkemizin istikbal mücadelesinin merkezi olarak büyük bir inanç ve fedakarlık içinde görevini sürdürmektedir.

Milli iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyeleri olarak, ülkemizi ve milletimizi geliştirmek ve daha ileri gitmesini temin etmek hususundaki hedeflerimize ulaşmak için azim ve gayretle çalışmaktayız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet şuuruyla çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin güvenini boşa çıkarmayacaktır. Türkiye daha da gelişecek ve daima ileri gidecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sizi anıyoruz."

Kaynak: AA