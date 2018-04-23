23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 98. Yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kabri, sabahın ilk saatlerinden itibaren dolmaya başladı. Öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ile Anıtkabir’e akın etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.

Bakan Yılmaz, öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Yılmaz ve beraberindeki heyet, öğrencilerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Yılmaz'ın çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

“Bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla, şanla, şerefle kutluyoruz”

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Yılmaz, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Milli iradenin en somut yansıdığı kurum olan milletimizin kurtuluş mücadelesini yöneten Gazi Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin istiklal ve istikbalini koruma kararlılığını her zaman göstererek milli birlik ve beraberliğimizin timsali olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu çocuklara bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyoruz.

Milli eğitim ailesi olarak çocuklarımıza güveniyor, onlarla birlikte bu güzel ülkeyi, milletimizin kızıl elması olan çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracağımıza söz veriyoruz. Bu hedefe her geçen gün daha çok yaklaştığımızı da ifade etmek isterim. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, milli değerlerle donatılmış, evrensel değerlere açık bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla, şanla, şerefle kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: AA