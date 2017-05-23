23 Mayıs 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet töreni ile Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'na katılacak, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu Eş Başkanı Carl Bildt'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan'da Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ikincisine başkanlık edecek.

Yıldırım, Tiflis'te temaslarını tamamlayarak Ankara'ya hareket edecek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 73. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18. Dönem Mersin Milletvekili Ekin Dikmen için TBMM'de düzenlenecek cenaze törenine katılacak, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 73. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde bulunacak.

4- HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu "Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik Çalıştayı" ile "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" temalı resepsiyona katılacak.

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İlk Okuma Yazma Öğretimi Bilgilendirme Toplantısı'na iştirak edecek, Makedonya'da Uluslararası Balkan Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde bulunacak.

3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gürcistan'da Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan hükümetleri arasında gerçekleştirilecek savunma iş birliği imza töreninde yer alacak.

4- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İsviçre'de yapılacak "70. Dünya Sağlık Asamblesi"ne katılacak, asamblenin genel kurulunda üye ülke temsilcilerine hitap edecek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, referandumdaki desteklerinden dolayı vatandaşlara yönelik teşekkür ziyaretleri kapsamında Sultangazi ilçesini ziyaret edecek.

6- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun tasarıları ele alınacak

EKONOMİ

1- TÜİK, mayıs ayı sektörel güven endeksleri ile ocak-mart dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

2- Hazine, 7 ay vadeli kuponsuz hazine bonosunu yeniden ihraç edecek

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ziyaretinden sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.

2- İngiltere'de bir konser salonunda meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Morris Associates Sanat Oluşumu tarafından düzenlenen Türkiye'ye Giriş Tanıtımı Resepsiyonu'na katılacak.

2- "Bodrum Müzik Festivali"nin basın toplantısı Bomontiada'da yapılacak

GÜNCEL

1- Denizkurdu 2017 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın katımıyla Doğu Akdeniz'de Türk karasuları ile uluslararası sularda gerçekleştirilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- YÖK Başkanı Yekta Saraç, ilk kez düzenlenecek "Vakıf Yükseköğretim Kurumları Çalıştayı"na katılacak.



SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bakanlık merkez binada düzenlenecek Herkes İçin Spor "HISAPP" mobil uygulamasının tanıtım programına katılacak.

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off turunda Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol ve Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank maçları oynanacak.

3- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçlarında Kardemir Karabükspor-Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar ve Galatasaray-Beşiktaş RMK Marine, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.