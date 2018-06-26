23 ilde Bursa merkezli FETÖ operasyonu: 102 gözaltı kararı

23 ilde Bursa merkezli FETÖ operasyonunda aralarında muvazzaf askerler, askeri okuldan ilişiği kesilenler ve eski emniyet personelinin bulunduğu 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak: AA
23 ilde Bursa merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
23 ilde Bursa merkezli FETÖ operasyonunda aralarında muvazzaf askerler, askeri okuldan ilişiği kesilenler ve eski emniyet personelinin bulunduğu 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak: AA
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