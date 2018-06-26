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23 ilde Bursa merkezli FETÖ operasyonu: 102 gözaltı kararı

23 ilde Bursa merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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23 ilde Bursa merkezli FETÖ operasyonu: 102 gözaltı kararı

23 ilde Bursa merkezli FETÖ operasyonunda aralarında muvazzaf askerler, askeri okuldan ilişiği kesilenler ve eski emniyet personelinin bulunduğu 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: AA 
 

Etiketler: fetö, bursa
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