23 Haziran 2017 gündeminde neler var?

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Aleksandar Vucic'in Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Sırbistan Sarayı'nda düzenlenecek törene katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünü 9. gününde Bolu'da sürdürecek.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde "Subay Adayı Öğrencilerin Diploma Töreni"ne iştirak edecek.

4- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Belçika’nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Pieter de Crem ve Ticaretten Sorumlu Komiser Cecilia Malmström ile görüşecek, Türk basınının temsilcileri ile toplantı gerçekleştirecek, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile bir araya gelecek.

5- TÜİK, haziran ayı sektörel güven endekslerini, mayıs ayı konut satış ile geçen yıla ilişkin su ürünleri istatistiklerini açıklayacak.

6- AB liderler zirvesinin ikinci ve son gününde terörle mücadele, göç, Brexit ve ekonomi konuları gündemde olacak.

7- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

8- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

10- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.