23 Aralık 2016 gündem özeti

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelecek, kapalı spor salonunda vatandaşlarla buluşacak, Banaz Düzkışla köyünü ziyaret edecek.
2- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılış törenine iştirak edecek.
3- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un, Çarşamba ilçesi Rıdvanpaşa Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.
4- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, şehit Uzman Çavuş Burak Boz'un cenaze namazına iştirak edecek.
5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın, Erbaa'daki cenaze merasimine katılacak.
6- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Rehinli Taşınır Sicilinin Kurulması Ve Sicil Hizmetlerinin İfasının Devredilmesine İlişkin Protokolün imza törenine katılacak.
7- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi, Tire Entegre Tesisleri" açılış törenine iştirak edecek.
8- TÜİK, kasım ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak
9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova, Darüşşafaka Doğuş ise Volkswagen Arena'da İsrail'in Maccabi FOX takımıyla karşılaşacak.