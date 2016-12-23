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23 Aralık 2016 gündem özeti

23 Aralık 2016 gündem özeti şöyle;

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23 Aralık 2016 gündem özeti

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelecek, kapalı spor salonunda vatandaşlarla buluşacak, Banaz Düzkışla köyünü ziyaret edecek.

2- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılış törenine iştirak edecek.

3- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un, Çarşamba ilçesi Rıdvanpaşa Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.

4- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, şehit Uzman Çavuş Burak Boz'un cenaze namazına iştirak edecek.

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın, Erbaa'daki cenaze merasimine katılacak.

6- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Rehinli Taşınır Sicilinin Kurulması Ve Sicil Hizmetlerinin İfasının Devredilmesine İlişkin Protokolün imza törenine katılacak.

7- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi, Tire Entegre Tesisleri" açılış törenine iştirak edecek.

8- TÜİK, kasım ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak

9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova, Darüşşafaka Doğuş ise Volkswagen Arena'da İsrail'in Maccabi FOX takımıyla karşılaşacak.

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