22 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Muğla Seydikemer'de düzenlenecek 19. Yörük Türkmen Kültür Şöleni'ne katılacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını ve Kapalı Çarşı esnafını ziyaret edecek.

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Valiliği, Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını, Cumhuriyet Başsavcılığını ve Baroyu ziyaret edecek.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de "Erzurum Atatürk Üniversitesi Mezunları MTTB Platformu Kayseri 2017 Buluşması" ile Birlik Vakfı Öğrenci Yurdu'nun temel atma törenine ve Uluslararası Uzunyayla Çerkez Kültür Festivali'ne iştirak edecek.

4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu'da Valiliği ziyaret edecek ve Ordu Buluşması'na katılacak.

EKONOMİ

1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ile esnafı ziyaret edecek ve yapımı devam eden yatırımlarda incelemelerde bulunacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

5- İsrail'in Mescid-i Aksa'daki kısıtlamaları ve yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen depremin ardından gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları, Samsun'da devam ediyor.

2- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu üçüncü hafta maçları Tayland'da sürüyor.

- Türkiye, ikinci maçında Tayland ile karşılaşacak.