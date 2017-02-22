22 Şubat 2017 gündeminde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Başbakanı Navaz Şerif onuruna akşam yemeği verecek.

- TBMM Başkanı Vekili Ahmet Aydın, Hocalı katliamının 25. yılı dolayısıyla düzenlenecek "Hocalı Soykırımı, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Terörizm" konulu uluslararası konferansın açılış programına katılacak.

- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, partililerle buluşacak, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası şubat ayı olağan toplantısına katılacak.

2- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında Avrupa Birliği desteği ile yürütülen Dezavantajlı Öğrencileri Destekleme Projesi (DEZÖDES) kapsamında düzenlenen Gençlik Paneli'nin açılışında konuşacak.

3-TBMM Genel Kurulunda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-İtalya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısına ve Türkiye-İtalya iş forumuna iştirak edecek.

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şap Aşılama Seferberliği Uygulamaları ile Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi açılış programlarına, IPARD ve Kırsal Kalkınma Yatırımları toplu açılışına, Genç Çiftçi Programı Hibe Desteği Çek Dağıtım Töreni ve Sektörel Ortak Akıl toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İstanbul Kırtasiye, Ofis 2017" Fuarını ziyaret edecek, Birlik Vakfınca düzenlenecek "Türkiye’nin Ticari Potansiyeli ve Ekonomideki Beklentiler" konferansına katılacak.

4- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bloomberg HT Sektör Buluşması"na katılacak ve Mardin Valiliğini ziyaret edecek.

5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kan bağışı kampanyası kapsamında kan verecek.

6- TÜİK, şubat ayı sektörel güven endeksini ve 2016 yılı yaşam memnuniyet araştırması sonuçlarını açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik resmi temasları kapsamında Polonya'da Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski ve Avrupa Konularından Sorumlu Devlet Sekreteri Konrad Szymanski ile görüşecek, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

2- Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, yarın başlaması beklenen Suriye konulu görüşmelerin 4. turuna ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde medya mensuplarının sorularını cevaplandıracak.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Genel Merkezi'nde "Turgut Cansever'i Anma ve Anlama Programı"na katılacak.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesi başlayacak.

- Fenerbahçe, Rusya'nın Krasnodar takımıyla Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

2- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla-Leicester City ve Porto-Juventus maçları oynanacak.

3- Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçına doğru

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

- Siyah-beyazlılar, son çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak.

- Hapoel Beer-Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhar, Vodafone Arena'da basın toplantısına katılacak.

- İsrail ekibi, Vodafone Arena'da yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

4- Osmanlıspor-Olympiakos UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçına doğru

- Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Batıkent Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

- Osmanlıspor, Olympiakos maçının hazırlıklarını Batıkent Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

- Olympiakos Teknik Direktörü Paulo Bento, Wyndham Otel'de basın toplantısına katılacak.

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bourges Basket ve Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

6- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Gaziantep Basketbol-Ironi Nahariya, Demir İnşaat Büyükçekmece-BC Enisey ve Muratbey Uşak-CSU Oradea karşılaşmaları oynanacak.

7- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek.