22 Mayıs 2017 gündeminde neler var?

1-KEİ 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi başlıyor

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi"ne katılacak.

- Yıldırım, zirveye katılan Rusya Federasyonu Başbakanı Dmi̇tri̇ Medvedev ile Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda bir araya gelecek.

- Başbakan Binali Yıldırım, Kırgızi̇stan Mecli̇s Başkanı Çınıbay Tursunbekov i̇le Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde görüşecek.

Resmi temaslarda bulunmak üzere İstanbul'dan Gürcistan'ın başkeni Tiflis'e hareket edecek.

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Antalya'da Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali açılış programına iştirak edecek.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Domotex Turkey Fuarı'nın açılışına katılacak.

4- TÜİK nisan ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

5- TOBB, nisan ayına ilişkin kurulan kapanan şirketler istatistiklerini duyuracak.

6- ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile görüşecek.

7- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

8- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

10- Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin 221 sanıklı çatı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

11- Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta, Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

12- Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta play-off yarı final rövanş maçlarında Silivrispor-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Erbaaspor-Çatalcaspor karşılaşacak.