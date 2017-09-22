22 Eylül 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da partisinin Ayaş İlçe Kongresi'ne katılacak.
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- BM 72. Genel Kurulu görüşmeleri devam ediyor.
2- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
5- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.
SPOR
1- Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.