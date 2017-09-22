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Buradasınız : » » 22 Eylül 2017 gündeminde neler var?

22 Eylül 2017 gündeminde neler var?

22 Eylül 2017 gündem özeti şöyle;

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22 Eylül 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da partisinin Ayaş İlçe Kongresi'ne katılacak.

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- BM 72. Genel Kurulu görüşmeleri devam ediyor.

2- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

5- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

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