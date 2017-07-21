21 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

EKONOMİ

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankara'da Bulgaristan Tarım Gıda ve Ormancılık Bakanı Rumen Porodzanov ile görüşecek

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tunus Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyi III. Dönem Toplantısı kapanış oturumu ve imza töreniyle Türkiye-Tunus İş Forumuna katılacak, Başbakan Yusuf Şahid tarafından kabul edilecek, bakanlarla ikili temaslarda bulunacak.

3- TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin bina inşaatı maliyet endeksini açıklayacak.

4- TOBB, haziran ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini duyuracak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

GÜNCEL

1- CHP, Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı anmak için "teröre lanet" yürüyüşü düzenleyecek.

2- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde Oleyis Sendikası ile Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi I. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imza törenine katılacak.

SPOR

1- 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları Samsun'da devam ediyor.

2- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu üçüncü hafta maçları Tayland'da başlayacak.

-Türkiye, ilk maçında İtalya ile karşılaşacak.