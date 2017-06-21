21 Haziran 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cavid Kamar Bacva'yı kabul edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iftarda bir araya gelecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Sanayi Odasının yeni hizmet binası açılışı ile meclis toplantısına katılacak, Gebze'de vatandaşlarla iftar programına katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne yedinci günde Ankara-Bolu il sınırında devam ediyor.

- CHP MYK, yürüyüş sırasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş, KKTC'de, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz gazileri ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya gelecek.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Hasankeyf'te iftar programına katılacak.

EKONOMİ

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Zurab Pataridze'yle bir araya gelecek, görüşmelerin ardından iftar programına iştirak edecek.

2- Kalkınma Bakanı Lütfi· Elvan, "3. İstanbul Mersinliler İftar Programı"na katılacak.

3- TÜİK, 2015 yılı yabancı kontrollü girişim ile 2016 yılı karayolu trafik kazası istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da mevkidaşı Fumio Kishida ile bir araya gelecek, iki bakan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Japon-Türk Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeleriyle görüşecek Çavuşoğlu, Tokyo Camisi ve Yunus Emre Kültür Merkezini ziyaret edecek.

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Çatalhöyük Araştırma Projesi’nin 25. yılında "Bir Kazı Hikayesi: Çatalhöyük" sergisini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

2- 45. İKSV Müzik Festivali'nin kapanış konserinde, Ola Rudner şefliğindeki Viyana Oda Orkestrası ve Fazıl Say, Lütfi Kırdar Auditorium'da sahne alacak.

SPOR

1- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yapacağı çeyrek final maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

2- Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası devam ediyor.