21 Eylül 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin himayesinde Marriott Marquis Otel'de düzenlenecek "Türk Amerikan ve Amerikalı Müslüman Toplumuyla Buluşma" programına katılacak.

- Erdoğan, Lotte New York Palace Otel'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziantep'te Oğuzeli Engelsiz Yaşam Merkezini, Soylu Sınır Tabur Komutanlığını, Nizip Barınma Merkezini ziyaret ederek, şehit İbrahim Halil Çetinkaya'nın ailesine taziyede bulunacak. Kaya, Çocuk Evlerini ziyaret edecek, il değerlendirme toplantısına katılacak, 15 Temmuz şehidi S. Ahmet Çakır ve Mehmet Demir'in ailelerini ziyaret edecek.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da Valiliği ziyaret edecek, "Kadınlar konuşuyor" programına katılacak, Yüreğir Belediyesine ziyarette bulunacak ve işçilerle öğle yemeği yiyecek. Çalışma hayatı istişare toplantısına katılarak SGK ve İŞKUR il müdürlüğünü ziyaret edecek Sarıeroğlu, SGK/İŞKUR il değerlendirme toplantısına katılacak, AK Parti Adana il teşkilatına ziyarette bulunacak.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Valiliği, Sakarya'da Büyükşehir ve Erenler Belediyesini ziyaret edecek, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın açılışına ve Erenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm 1. Etap 280 Konut ve 2 İş yeri Projesi tapu teslim törenine katılacak. Bakanlar Özhaseki ve Yılmaz, Erenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm 2. Etap 144 Konut Proje alanında inceleme yapacak, kentsel dönüşüm alanında kalan Roman Mahallesi'ni ziyaret edecek.

4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu'da Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma Merasimi ile Orman Mahallelerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları Dağıtımı Merasimi'ne ve "Milli Kültür Şuurunun Oluşmasında Eğitimin Rolü" konulu konferansa katılacak.

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Giresun'da DSİ tesisleri toplu temel atma merasimi ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı törenine katılacak. Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret edecek olan Eroğlu, Koçkayası Tabiat Parkı ve Kümbet Yaylası Foto Maratonu Fotoğraf Yarışmasının ödül törenine katılacak, sergi açılışı yapacak, taziye ziyaretinde bulunacak.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yalova Sefine Tersanesi'ni ziyaret edecek, OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı'na katılacak, MARTEK ziyareti gerçekleştirecek.

2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankara'da Besiciliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli ile Katar Belediye ve Çevre Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al Ruhaihi ile ortak yapılacak basın toplantısı ve eylem planı imza törenine katılacak.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TÜSİAD bünyesinde düzenlenen "Küresel Ticaret Politikadan Eyleme" konulu konferansta konuşacak, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Ahilik Haftası Kortej Yürüyüşü, 30. Ahilik Haftası Gaziantep Kutlama Programı ve Esnaf Sahresi etkinliklerine katılacak.

4- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul'da Platin İş Kitapları Ödülleri programına katılacak.

5- TÜİK, eylül ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sezon açılışı ve Grand Pera'nın yeni sezondaki etkinlikleri basın toplantısıyla duyurulacak.

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. turu, 6 karşılaşmayla sona erecek.