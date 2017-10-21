21 Ekim 2017 gündeminde neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Fırat Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni ile AK Parti Elazığ 6. Olağan Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi'ne katılacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek ve valiliği ziyaret edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ağrı'da AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi'ne katılacak.

2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da şehit Topçu Onbaşı Daha Çelik'in ailesi ve AK Parti Ulus Mahalle Başkanı Fahrettin Yıldırım'a taziye ziyaretinde bulunacak, Bağlarbaşı Hamitler Mahallesi'ni ziyaret edecek.

3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya'da uğradığı silahlı saldırının ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'e ziyarette bulunacak.

4- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da Marmara Üniversitesi Bağlarbaşı Kampüsü Raşit Küçük Konferans Salonu'nda düzenlenecek "2023 Gençlik Vizyonu Şurası Programı"na katılacak.

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde düzenlenecek DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma Merasimi ile "Okullar Hayat Bulsun Projesi" kapsamında fidan dikim törenine ve AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi'ne iştirak edecek.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ankara'da 4. Kolejli iş Dünyası Zirvesi'ne katılacak.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Antalya'da "TESKOMB Eğitim Semineri"ne ve İstanbul Ticaret Üniversitesinde "4. Uluslararası Ticaret Kongresi"ne katılacak, Beliss De Luxe Otel Belek'te Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu yetkilileriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yapacak.

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Haymana'da düzenlenecek Mimar Sinan Mühendisler Birliği 2017 Zirvesi'ne iştirak edecek.

4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanlığı ile Demirözü İlçe Başkanlığı kongrelerine katılacak, yeni hastane inşaatında incelemelerde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Irak'ın Kerkük kentinin, merkezi hükümete bağlı güçler tarafından alınması sonrası yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

2- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Ahmet Murat Özel ve Ömer Lekesiz'in katılımıyla Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde "7 Güzel Okuma" açılış programı yapılacak.

SPOR

1- Süper Lig'in 9. haftasında Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor, Teleset Mobilya Akhisarspor-Gençlerbirliği ve Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçları oynanacak.

2- TFF 1. Lig'in 9. haftasında Denizlispor-Adana Demirspor, İstanbulspor-Altınordu ve Gaziantepspor-Çaykur Rizespor karşılaşmaları yapılacak.

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Muratbey Uşak-Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank, TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan ve Demir İnşaat Büyükçekmece-Banvit maçları oynanacak.

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 3. haftası, OGM Ormaspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor, Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana ASKİ-BOTAŞ ve Galatasaray-İstanbul Üniversitesi maçlarına sahne olacak.

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Nilüfer Belediyespor-Çanakkale Belediyespor, İlbank-Galatasaray, Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş, Fenerbahçe-Halkbank, Seramiksan-Bursa Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşılaşmaları yapılacak.

6- TFF 2. Lig 9. hafta maçları oynanacak.

7- TFF 3. Lig'de 9. hafta karşılamaları başlayacak.

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig 6. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor-Osmangazi Belediyespor maçı oynanacak.