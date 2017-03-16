'21. asra damgasını vuracak olan millet, bu millettir'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bizim milletimizde merhamet hissi vardır. Batı ise vahşidir. Görüyorsunuz, Hollanda... Bir bakan, bir vatandaş dahi olsa, gelmiş, diplomatik pasaport sahibi yani dokunulmazlığı var. Kimse dokunamaz ama nasıl oluyor da böyle bir densizliği nasıl işliyorlar görüyorsunuz. Batı'nın bu maalesef damarlarında var. Çünkü Batı daima sömürdü." dedi.

Eroğlu, törende yaptığı konuşmada, Suriye'de çok büyük acılar yaşandığına, 2011'den bu yana yaklaşık 500 bin insanın hayatını kaybettiğine işaret etti.

Türkiye'nin bu insanlara kapılarını açmaması durumunda bu rakamın 3-4 katına çıkacağına dikkati çeken Eroğlu, "Zamanında Batı cetvelle sınır çizmiş ama bizim gönül coğrafyamıza sınır çizemezler. Biz o kardeşlerimize her zaman sahip çıktık ve çıkacağız. Bunu herkes böyle bilmeli." ifadesini kullandı.

"Suriye Acil Yardımınızı Bekliyor" kampanyasından dolayı Bakanlık personeline teşekkür eden Eroğlu, 149 yıldır faaliyet gösteren Türk Kızılayının da çok önemli çalışmalara imza attığını bildirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü olduğu dönemde de sosyal sorumluluk çalışmalarına büyük önem verdiğini vurgulayan Eroğlu, Türk Kızılayı ile birçok yardım faaliyetine imza attıklarını anlattı.

Felaket anında insanların ihtiyaçlarını karşılamanın çok önemli olduğunu belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

"Biz bütün dünyaya yardım ediyoruz. Şili'ye depremde ilk koşan biziz. Rusya'da yangın oldu, biz koştuk. Ruslar o zaman 'Türkler çok oluyor. Biz onlara en zor yeri verelim de başarısız olsunlar' diye ama Allah'a şükür bizim ormancılar hemen söndürdüler. Başkan Putin de o zaman bir takdirnameyle takdir etti. İsrail'de iki defa büyük yangın oldu, ikisinde de biz kurtardık. Bizim milletimizde merhamet hissi vardır. Batı ise vahşidir. Görüyorsunuz, Hollanda... Bir bakan, bir vatandaş dahi olsa, gelmiş, diplomatik pasaport sahibi yani dokunulmazlığı var. Kimse dokunamaz ama nasıl oluyor da böyle bir densizliği nasıl işliyorlar görüyorsunuz. Batı'nın bu maalesef damarlarında var. Çünkü Batı daima sömürdü."

"21'inci asra damgasını vuracak olan millet, bu millettir"

Eroğlu, Batı'nın 5-10 insanı almak için yıllarca görüşme yaptığını, Türkiye'nin ise 3 milyon mülteciye kapısını açtığına değindi.

"Ensar ne yapmışsa muhacirlere biz de onu yapıyoruz. Merak etmeyin ekmeğimizi paylaşınca asla ekmek azalmaz." diyen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Batı Türkiye'yi yok etmek için plan üstüne plan yapıyor. 1699 Karlofça'dan bu yana Batı, 'Biz bu kahraman milleti kılıçla, topla, tüfekle yok edemeyiz. Bunları parçalayalım, bölelim, yutalım' şeklinde bir plan uyguluyor. Daha sonra şark meselesi adıyla bir plan ortaya koydular. Şimdi de özellikle parçalama, yutma şeklinde önce Osmanlı'yı parçalamak için büyük bir plan yaptılar, onda muvaffak oldular ama Allah'a şükür, Osmanlı'nın külleri arasından yepyeni bir Türkiye Cumhuriyeti doğdu."

Bakan Eroğlu, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde Batı'nın bu oyunlarını bozacağını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde buldu:

"21'inci asra damgasını vuracak olan millet, bu millettir. Bunu asla unutmayın, göreceksiniz. Yıldızımız parlak. Biz yükselişteyiz. Bunu özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Allah bizimle beraber. Bunu göreceğiz inşallah, biz göremesek bile gençler görecek. Hedefi olmayan milletler yok olmaya mahkumdur ama bizim büyük hedeflerimiz var. Çünkü biz büyük bir milletiz, şanlı bir tarihimiz var. Allah'ın izniyle atalarımızın izinden giderek 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Bunu hiç kimse engellemeyecek."