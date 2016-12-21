21 Aralık 2016 gündem özeti

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ve Malta Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugıa'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

- Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde resmi törenle karşılayacak Erdoğan, Nishani ile baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak.

- Erdoğan, bazı anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına iştirak edecek ve Nishani onuruna resmi akşam yemeği verecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani ve Malta Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia ile ayrı ayrı görüşecek.

- Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gidecek Kahraman, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmautlin ve Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov ile ayrı ayrı görüşecek.

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan'da 11. İslam Konferansı Enformasyon Bakanları Toplantısı'na katılacak.

5- TBMM'den.

- Genel Kurulda Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı üzerinde görüşmelere devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Emekli Sandığı Kanunu ile bazı kanun ve KHK'larda değişiklik öngören tasarının görüşmeleri sürdürülecek.

6- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Azerbaycan'da Şehitlik ve Devlet Mezarlığı'nı ziyaret edecek ve "Türk Konseyi Ekonomi Bakanları 6. Toplantısı"na katılacak.

7- TÜİK, aralık ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

8- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi kabul edecek.

9- Beşşar Esed rejimi ordusu ve rejim yanlısı terör gruplarının kuşatmasındaki doğu Halep'te sivillerin ve muhaliflerin tahliye süreci ile iç savaştaki gelişmeler izleniyor.

10- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 3. haftaya 6 maçla devam edilecek.

- E Grubu'nda Galatasaray, Türk Telekom Arena'da 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşılaşacak.

12- Basketbol THY Avrupa Ligi 13. haftasında iki Türk takımı Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya gelecek. AA