'2023 yılına kadar 7 milyar fidan dikeceğiz'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Şu ana kadar 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bu yeterli mi? Bana göre yeterli değil. COP 12 Çölleşme ile Mücadele Konferansı’nda ‘biz bütün dünyadaki herkes için bir fidan dikelim’ diye karar aldık. Hedefimiz 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak olacaktır. Bu gerçekten çok önemli bir adımdır." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'da bir termal otelde düzenlenen 2. Ormancılık ve Su Şurası'nda yaptığı konuşmada, orman varlıklarını arttırmak için gayret ettiklerini söyledi.

Ağaçlandırmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Biz fidan üretiminden başladık. Eskiden aynı kurum yılda 70 milyon civarında fidan üretiyormuş. Ama biz şu anda aynı fidanlıklarda daha az elemanla yaklaşık 350-400 milyon fidan üretiyoruz. İlk defa gerekirse bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, muhtarlıklara, sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz fidan veriyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlara da ücretsiz fidan dağıttıklarını anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bakan olarak ilk yaptığım şey 'bundan sonra ücretsiz fidan dağıtılacak' diye talimat vermekti. Neticede hakikaten her tarafı ağaçlandırıyoruz. Ben ağacı ve yeşili seven herkese gönülden teşekkür ediyorum. Şu ana kadar 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bu yeterli mi? Bana göre yeterli değil. COP 12 Çölleşme ile Mücadele Konferansı’nda ‘biz bütün dünyadaki herkes için bir fidan dikelim’ diye karar aldık. Hedefimiz 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak olacaktır. Bu gerçekten çok önemli bir adımdır."

Eroğlu, avcılıkla ilgili bazı sıkıntıların olduğuna işaret ederek, "Avcılar için AVBİS (Avlak Yönetim Bilgi Sistemi) diye program hazırladık. Bilgisayar ortamında giriyor, nerede av yapacağını, yasak bölge olup olmadığını, bölgesini kontrol ediyor. Tabii bunu bazı avcılar girmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

"Bütün canlıları yaşatmak bizim boynumuzun borcu"

Ev hayvanlarının Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün ilgi alanına girmese de onlarla da ilgilendiklerine dikkati çeken Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle ev hayvanları, kediler, köpeklerin kontrolü bize ait değil ama bu da çok önemli hale geldi. Bunu da biz sahiplendik. Aslında bir kanunumuz var, fakat o kanunla ilgili değişiklikler yapıldı. Yeni bir kanun teklif edilmişti. Genel Kurula kadar intikal etti ama geçen dönem görüşülemedi. Şimdi tekrar görüşülecek. O konuda da burada uzmanlar var. Bizim için önemli. Çünkü en çok e-posta mesajı onlardan geliyor. En az 50 tane mesaj geliyor, 'şurada şu köpek şöyle oldu, şu kedi böyle oldu' diye. Tabii ki biz bütün canlıları seviyoruz. Yaradandan ötürü bütün yaratılmışları sevmek boynumuzun borcu. Bütün canlıları yaşatmak bizim boynumuzun borcu."

"Yüzde 45'e kadar maddi destek hibe veriyoruz"

Veysel Eroğlu, evcil hayvanlar konusunda önlerine 6 hedef koyduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kısırlaştırma, aşılama, küpeleme, sahiplendirme ve diğer bakım tedavi hizmetleri gibi 6 tane eylem planımız var. Bunun için belediyeleri de güçlendiriyoruz. Yüzde 45'e kadar maddi destek hibe veriyoruz. Türkiye'de pek çok yerde hayvan bakım rehabilitasyon merkezleri kuruldu ama kısırlaştırma, küpeleme ve sahiplendirme faaliyetlerini daha da hızlandırmamız gerekiyor. Bu sene hayvan başına kedi ve köpek için belediyelere hibe olarak 50 lira veriyoruz. Ayrıca mikroçip takıyoruz, bir kedi ve köpeği istediğimiz an takip etmek için. Sahibi kim, aşıları var mı diye. Bu konularda sizlerin de yardımlarınızı bekliyoruz."