Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Mersin Üniversitesinde 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen fidan dikimi töreninde yaptığı konuşmada, dikilecek 248 fidanın, bu ülkenin ihanetle ne kadar burun buruna geldiğini, millete, devlete ve bayrağa ihanet etmek isteyenlerin neler yapabileceklerini hatırlatacağını ve onlara bu imkanı asla, hiçbir zaman vermeyeceklerini, 15 Temmuz gecesindeki gibi haykırmanın sembolü olacağını söyledi.

Bakan Kılıç, bugünün fidanlarının geleceğin ağaçları olacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bugünün gençleri yarın bizlerin olduğu yerlerde olacak. Aranızda ülkemizin yönetiminde, iş dünyasında, akademisinde görev alan kardeşlerimiz olacak. İnşallah bugünden edinmiş olduğunuz bilgi ve donanımlarla ülkemizi çok daha farklı yerlere taşıyacaksınız. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023'te dünyanın ilk on büyük ekonomisi arasına girme hedefimiz var. 2023 ve 2071 hedeflerimize birlikte koşacağız, yürümeyeceğiz. İnşallah 16 Nisan günü de bu koşumuzu en hızlı yapabilecek şekilde önümüzdeki yolu daha da genişleteceğiz."

Mersin Valisi Özdemir Çakacak da 15 Temmuz'da ülkenin kara bir gece yaşadığını belirtti. Gençlerin o gece demokrasiye, bayrağa ve geleceğine sahip çıktığını ifade eden Çakacak, 15 Temmuz'un unutulmaması adına etkinliğin çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da dikilen fidanların çok önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından üniversite yerleşkesinde Bakan Kılıç, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Kılıç, daha sonra Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu erkek öğrenci yurdunu ziyaret etti, öğrencilerle görüştü.

Bakan Kılıç, Dia Center Salonu'nda basına kapalı düzenlenen Genç Kürsü etkinliğinde de gençlerle bir araya geldi.