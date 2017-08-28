'2023 hedeflerimizden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ekranlarında canlı yayında "Cumhurbaşkanı ile 3. Yıl Özel Yayını"nda soruları cevapladı.

"İstihbarat'ın başı devletin başına bağlı olmalı"

Erdoğan, MİT'e ilişkin düzenleme hakkındaki soruya şu cevabı verdi:

"Devletin başı, istihbaratta en önemli bilgileri, dokümanları alması gereken değil midir? Eğer istihbaratın başı, devletin başına birinci derecede bağlı olmazsa hareket kabiliyetini bu devlet kaybeder. Devletin hareket kabiliyetini kaybetmemesi için birinci dereceden istihbarat ona sorumlu olması gerekir ki istediğim anda, şekilde bu istihbari bilgiler bize gelsin ki biz de atmamız gereken adımları buna göre atalım. Büyük devletlere bakalım hepsinde istihbaratlar direkt kime bağlıdır, devletin başına." dedi.

Mescid'i Aksa gerilimi

"Ben bu iş tamamen bitti noktasında değilim" diye konuşan Erdoğan, "Her an nerede nasıl patlak verir bilemem. Başta Netanyahu olmak üzere artık şunu bilmemiz lazım. Bu Harem-i Şerif, 3 dinin saygın mekanıdır. Buraya kimse kalkıp da benimdir Müslümanlar giremez diyemez ve bu düşünülemez. Bu bizim ilk kıblemiz. Bu sebeple de çok büyük öneme haiz. Burada Netahyahu o farklı bakışlarını bir kenara koyarak buraya saygı duymak zorunda. Biz ülkemizde tüm güvenlik güçlerimizle buraları emniyet altında tutuyoruz. Ecdadımızdan böyle gördük ve dinimizin emridir. Bunu da kendilerinden özellikle bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Malazgirt'te güneşin altında 50 bini aşkın genç vardı"

"Malazgirt'te, bu hafta o yakıcı güneşin altında hamdolsun 50 bini aşkın genç vardı." diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gençler oraya bir aşkla, heyecanla geldiler. Ama onlar, bir grup Çanakkale'ye gidenler gibi değildi. Onlar farklıydılar. O Çanakkale'ye 'Adalet istiyoruz.' diye gidenler maalesef şehit mezarlıklarının olduğu yerlerde, onlar kimisi votka mı içersiniz, kimisi şarap mı, kimisi bira mı? Bunu konuşurken, bizim gençliğimiz orada sadece 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.' dedi."

Körfez krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda patlak veren Körfez krizi ile de ilgili şunları söyledi; "Kriz başladığı noktada değil. Artık Körfez'de bu sıkıntının bitmesi gerekiyor. Bitme derse yanlış olur. Her geçen gün geri gidiyor. Hac mevsiminin yoğunlaştığı böyle bir dönemde Suudi Arabistan Kralı Selman'dan isteğimiz yaşı büyük bizden artık Körfez'de bu sıkıntı bitsin derim. Müslümanların bu dünyada birbiri ile uğraşma zamanı olamaz. Birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz. Temenni ediyorum ki şu bayram arefesinde böyle bir adımı atarlar." ifadelerini kullandı.

"Dünya Myanmar'a, diyebilirim ki kör ve sağır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakan'daki Müslümanlara yönelik saldırılar hakkında da, "Maalesef dünya Myanmar'a, diyebilirim ki kör ve sağır. Duymuyor ve görmüyor." dedi.

"Bu son Bangladeş olayı ise çok daha acınası bir olay." ifadesini kullanan Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:

"Gelen rakamlar maalesef 3 bin civarında insanın bu şekilde mağdur edildiği, hatta ölmesine neden olan bazı adımların atıldığı istikametinde. Tabii bu konuyla ilgili biz bunu ağır, şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Yine onun takibini de ilgili uluslararası kurumlar vasıtasıyla başta BM olmak üzere dile getireceğiz."