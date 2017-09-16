Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te yayınlanan "Hafta Sonu" adlı programda, sunucu Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Rus turistlerdeki oran ilk altı aya baktığınızda yüzde 570 artmış"

Bakan Kurtulmuş, "Ne kadar olumsuz propaganda yapılırsa yapılsın, Alman iç siyasetine ne kadar malzeme yapılırsa yapılsın, Almanlar burayı biliyor. Bu insanlar daha önce Türkiye'ye gelmiş ya da buraya gelen arkadaşlarından duymuş. İnsanların bir bölümü emekliliklerinin bir kısmını Türkiye'de geçiriyorlar. Dolayısıyla Türkiye'yi bir tanımışlıkları var. Türkiye'yi biliyorlar. Dolayısıyla Türkiye karşıtı bu tür söylemler çok fazla etki etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Batı'dan gelen turist sayısında önemli bir düşüşün olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, "Geçen sene oldu, şimdi toparlıyoruz. Mesela Rus turistlerdeki oran ilk altı aya baktığınızda yüzde 570 artmış ama geçen sene bayağı dibe düşmüştü." dedi.

"Yeni ürün çeşitlendirmesine gitmek durumundayız"

Türkiye’ye sene sonuna kadar gelecek turist sayısına ilişkin de bilgi veren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu sene turist sayısında 30 milyonu aşmayı hedefliyoruz. 2023 hedefimiz 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri. Bu istikamette yürüyeceğiz. Bu bizim için önemli bir hedef. Stratejik olarak da iki hedef koyuyoruz. Pazar çeşitlendirmesi; Ruslar, İngilizler, Almanların ötesinde Çinlileri Japonları Hindistan’ı çekebilmek. Daha da önemlisi ürün çeşitlendirmesi. Türkiye sadece güneşi, kumu, denizi olan bir ülke değil. Dağ turizmi, spor turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, yayla turizmi gibi Türkiye, başka ülkede olmayan çok farklı alanlarda yeni ürünler üretebilecek bir ülke. Ayrıca bazı ülkelerle ortak turizm paketleri yapılabilir. Endonezyalı turizm bakanıyla konuştuk, Endonezya dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi. Çok ciddi bir şekilde oradan hac ve umre için milyonlarca insan her sene hareket ediyor. O insanların Türkiye üzerinden gitmeleri, bir kaç gece burada konaklaması, camileri, İslami turizmin önemli eserlerini ziyaret etmeleri, mümkünse bir kaç gece de Kudüs'te kalmalarını temin etmek sağlanabilir. Yeni ürün çeşitlendirmesine gitmek durumundayız, dünyanın farklı alanlarına açılmak mecburiyetindeyiz."

"Dostluğa, müttefikliğe sığmaz"

Belçika'da yargı organlarının PKK'yı terör örgütü olmaktan çıkardığının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, bu konuyu takip ettiklerini dile getirdi. Avrupa'da bazı ülkelerin Türkiye karşıtı örgütlere ciddi destek sağladığını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu son derece yanlıştır, dostluğa, müttefikliğe sığmaz. Bunu yapan ülkelere genel olarak şu çağrıda bulunmak isteriz: Herhangi bir terör örgütü, diyelim PKK, bugün sizin işinize yarıyor olabilir, Türkiye karşıtı birtakım siyasi gerekçelerle... Ama yarın bir gün bu örgütlerin hepsi öyle bir yapıya sahiptir ki döner sahibini ısırır. Dolayısıyla hiçbir terör örgütünden, hiçbir terör örgütünü desteklemekten, hele hele 'Demokratik kuralları esas aldım.' diyen hiçbir ülkeye zerre miktarda fayda olmaz. Belçikalılar da bunu bir kere daha gözden geçirsinler. Yarın bir gün onların da başına bela olur. Zaten Avrupa'da uzun süredir PKK'nın Avrupa Birliği terör listesinden çıkarılması ve legal bir siyasi örgütmüş gibi algılanması yönünde çok yoğun kulisler yapılıyor. Bu propagandanın bir parçası haline Belçika gelmesin. Bu, Belçika'ya zarar verir. Yani bizim için PKK zaten somut bir düşman, tehdit. Zaten fiilen bu mücadeleye içeride veya dışarıda devam ediyoruz. Bizim bir eksik, bir fazla fark etmez ama Belçika için fark eder. Belçika, Türkiye halkının, aziz milletimizin lüzumsuz yere düşmanlarıyla iş birliği yapmış görüntüsünü açık bir şekilde ortaya koyar ve bunun altında kalır."

"Barzani 'Merkez benim' demek istiyor"

Kurtulmuş, Kuzey Irak'taki referandum kararının aslında bölgesel Kürt hareketi için bir iç liderlik meselesinin yansıması olduğunu dile getirdi. Batı dünyasında, "Kürdistan"ın kurulmasına yönelik destek olduğunu ancak henüz bir müttefikliğin oluşmadığını ifade eden Kurtulmuş, Barzani'nin çıkışının, "Merkez benim" mesajı taşıdığını dile getirdi. Referandumun sonuçlarının Irak Anayasası bakımından da geçerliliğinin olmadığını belirten Kurtulmuş, "Siyasi etkisi olacaktır ama hukuki olarak etkisi olmayan bir referandum olacaktır." dedi.

Bölgedeki hiçbir bölünmenin bölge halklarına yararı olmayacağına işaret eden Kurtulmuş, hiçbir ülkenin, "Bölündük de rahat ettik." demediğini dile getirdi.

Bölünmenin, çatışan taraflara ağır bedeller ödettiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Kürt kardeşlerim bu konuda hassas olsunlar, uyanık olsunlar. Üç beş yerden kulaklarına sufle edilen birtakım sözler karşılığında o bölgeyi sonu belli olmayan bir maceranın içerisine itmesinler. Bizim beklentimiz bu. Kaldı ki Barzani yönetimiyle çok yakın ilişkileri olan bir ülkeyiz. En zor zamanlarında Türkiye olarak Barzani yönetiminin yanında olduk, yanında durmaya da devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Tuğluk'un annesinin cenaze töreninde yaşananlar

Bakan Kurtulmuş, Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşanan olaylarla ilgili de şunları söyledi:

"Aslında biraz belki komplocu olacak ama ben orada yaşananın bu söylediğiniz bölgenin dağılması, parçalanması sürecinin dışında bir iş olmadığı kanaatindeyim. Fevkalade ayıp, çirkin, insanlık dışı, Müslümanlık dışı, ahlak dışı bir olaydır. Hassasiyete bakar mısınız? Böyle hassas bir dönemde hem de Ankara'nın merkezinde bir yerde bir kişi, kim olursa olsun, bir kere bizim öyle bir inancımız var ki kim olursa olsun istediği şekilde gömülmek, istediği şekilde defin törenlerinin yapılmasında özgürdür. Ailesi, kendi inançlarına göre onları defneder. Burada Kürt hassasiyetini kaşıyan açık bir provokasyon olduğu görülüyor. Soruşturmaları yapılıyor. 'Üç beş serseri bir araya geldi, haddini bilmez bir araya geldi bunu yaptı' değil. Bütün puzzle'ı üst üste koyduğunuz zaman böyle bir şey olduğu anlaşılıyor."

Alevi-Sünni meselesinin de Türkiye'nin "hassas fay hatlarından" olduğunun altını çizen Kurtulmuş, saldırının hem etnik hem de dini kimliğe yönelik yapıldığını vurguladı.

Bu saldırının "tesadüf olduğunu" düşünmediğini dile getiren Kurtulmuş, "Bir de politik olarak bu olay kime yaradı? Baktığınız zaman, halkın nezdinde özellikle doğu bölgesinde Kürt kardeşlerimizin nezdinde köşeye sıkışmış, eli silahlı, eli kanlı PKK'nın propaganda yapmasına zemin hazırlayan bir ortam oldu. Böyle baktığınız zaman önemli bir olay bu. Sonuna kadar lanetliyoruz, insanlık dışı, vicdan dışı bir olay. Kabul etmek mümkün değil. İnşallah failleri ve arkasındaki bağlantıları çok kısa süre içinde ortaya konulur, Türkiye bu ayıbı bir daha konuşmaz ve yapanlardan da hesabını sorar." dedi.