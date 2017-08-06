Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak eşlik etti.

Erdoğan'ı, Güneysu merkezde çok sayıda kişi karşıladı.

Burada halka seslenen Erdoğan, ana-baba ocağında hemşehrileri ile tekrar bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Çay hasat mevsiminin bereketli olmasını temenni eden Erdoğan, gün boyunca Malatya'da açılış töreni yaptıklarını, öncesinde İstanbul'da önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ana-baba ocağında 2-3 gün, Rize ve Trabzon'da olacağına değinen Erdoğan, "Herhalde Rize ve Trabzon'da bize bir dinlenme fırsatı verirsiniz. Buraya gelmişken Rize Havalimanı'nın çalışmalarını da bir yerinde gidip kontrol edeceğiz. Trabzon'daki çalışmaları inşallah ilgili bakan arkadaşlarımla beraber kontrol edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, bir kişinin "Başkanım Rizespor'a da bir el at" sözleri üzerine yöre şivesi ile "Karışturma orayi" dedi.

Hafta için Ankara'ya döneceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah sizlerle el ele, omuz omuza vermek suretiyle 2019'da çok daha farklı bir netice bekliyoruz. Şunu da açık söylüyorum. Güneysu niye bir numara olmadı? Rize niye bir olmadı Türkiye genelinde? Bunu istemekte herhalde Cumhurbaşkanınınızın hakkıdır değil mi?"

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, ardından Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.