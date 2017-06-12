  • 12 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » '2019 Türkiye için dönüm noktası'

'2019 Türkiye için dönüm noktası'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, "2019, Türkiye için dönüm noktası. Genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak" dedi.

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2019 Türkiye için dönüm noktası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "2019, Türkiye için dönüm noktası. 2019'da önce yerel seçimler için sandığa gideceğiz. Arkasından genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Türkiye'nin 2023 yolundaki kararlarını vereceğiz." dedi.

Karaaslan'ın basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaaslan, memleketi Alaçam ilçesindeki çok amaçlı salonda vatandaşlarla bir araya geldi.

Karaaslan, yaptığı konuşmada, ramazanın şükür ayı olduğunu söyledi.

Son dönemde Alaçam'da çok güzel gelişmeler olduğunu, ilçenin hak ettiği noktaya geleceğini belirten Karaaslan, hiçbir zaman tutamayacakları sözü vermediklerine dikkati çekti.

Karaaslan, şunları kaydetti:

"Sizler, geçtiğimiz seçimlerde yol arkadaşımız oldunuz. Bunun için Allah'a hamd ediyorum. Ne mutlu ki sizlerle bizlere yol arkadaşlığı nasip etti. Birlikte yol almaya devam edeceğiz. Biz bu zamana kadar vatandaşımızın karşına sadece oy için çıkmadık. Hiçbir zaman tutamayacağımız sözü vermedik. Her zaman yapacaklarımızın sözünü verdik, sonra oylarını istedik. Artık biz Alaçam'da çok farklı oranlarda destek görmek istiyoruz. 2019 çok önemli. 2019, Türkiye için dönüm noktası. 2019'da önce yerel seçimler için sandığa gideceğiz. Arkasından genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Türkiye’nin 2023 yolundaki kararlarını vereceğiz.

Bu ülkenin riske atacak zamanı yok. Bu ülkenin tam yol ileri gitmeye ihtiyacı var.''

Etiketler: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 2019 seçimleri
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