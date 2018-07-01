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2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'un Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edileceğini açıkladı.

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2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olacak

Prof. Dr. Fuat Sezgin dünyanın önde gelen tarihçilerinden biriydi. İslam Bilim Tarihi alanında dünyadaki sayılı bilginlerdendi.

Sezgin 1 buçuk aydır İstanbul'da tedavi görüyordu, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hocaların hocası Prof. Dr. Fuat Sezgin İstanbul'da toprağa verildi.

Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar katıldı.

"Bir kısmı Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde"

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Sezgin'e vefasını gösterdi.

"Fuat Sezgin Hocamızı tanıdığım andan itibaren gerçekten ilim noktasında nasıl kararlı bir insan olduğunu gördüm. Hocamızın hayatı boyunca pek çok eseri var, gerek İslam, bilim, düşünce, fizik, tıp, astronomi ve diğer alanlarda kaleme aldığı bu eserleriyle birlikte olayı şöyle cilt olarak raflara dizdiğimizde 1300 ciltlik bir eser ki bunun bir takımı da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde yerini almış vaziyette.


"Yurt dışındaki eserleri getirilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılının 'Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı' ilan edileceğini ve talimatının verildiğini açıkladı.

"Hem bilim tarihimiz için hemde ilim irfan tarihimiz için hayırlara vesile olur. Bu da bizim onun manevi noktadaki hayatı için iz düşümü olacak. Yurt dışındaki eserlerinin de getirilmesi noktasındaki çalışmalarımız sürüyor. Buradaki vakıf yönetimi bu konuyu sıkı bir takipte. Onların gelişiyle birlikte gerek buradaki müze gerek kütüphane çok daha güçlü bir hale gelecek."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Fuat Sezgin, cumhurbaşkanı erdoğan
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