2018'in ilk üç ayında turist rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Turizm İstişare Kurulu protokol imza törenine katıldı.

"Turizm sektörü, Türkiye'nin cari açığını kapatacak bir sektör olacak"

Yeni dönemde turizmin sadece Türkiye için değil, bütün dünya için önemli bir sektör haline geldiğinin altını çizen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Önümüzdeki on yıllarda, dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden birisi olacağı aşikardır. Daha önce yaptığımız Turizm Şurası bize çok önemli perspektifler kazandırmıştır. Turizm, Türkiye'nin stratejik bir sektörüdür. Allah'a şükür bu konuda önemli bir ivme kazandık. Turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte Türkiye'nin cari açığı da düşmeye devam edecektir. Geçtiğimiz yıl resmi rakamlarla 47,1 milyar dolarlık cari açığa sahip Türkiye. Turizm sektörünün geçen yıl rakamlarla 32 milyar dolarlık bir potansiyele ulaştığını düşünürsek, aşağı-yukarı tek başına bu yıldan itibaren turizm sektörü Türkiye'nin cari açığını kapatacak gücü yetecek bir sektör olacak."

2023'te 50 milyon turist hedefleniyor

Bakan Kurtulmuş, geçen yılki 26 milyar dolarlık turizm gelirini bu yıl 32 milyar dolara çıkaracaklarını belirterek, "İnşallah 40 milyon turist hedefliyoruz. 2023'te de bu sayının 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm gelirine Türkiye olarak ulaşacağımızı ümit ediyorum. Rakamlar bizi ümitlendiriyor. Geçtiğimiz yıllarda zor süreçlerden geçtik. Sadece Türkiye içerisinden değil, Türkiye çevresindeki siyasi türbülanslar Türkiye turizmini etkiledi. Bundan dolayı turist sayısında düşüşlere şahit olduk. Ama çok şükür 2017 yılı çok kuvvetli bir geri dönüş yılı oldu, 2018 çok daha kuvvetli olacak" diye konuştu.

24 Haziran seçimi ve ramazanın sektörü etkilemeyeceğini belirten Kurtulmuş, yılın ilk çeyrek rakamlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu yıl Rusya'dan gelen turist sayısının 5 milyon seviyesine ulaşacağını biliyoruz. Almanya'dan gelen turist saysının da 4 milyona yakın olacağı muhtemeldir. İşte ilk üç ayın rakamları ortadadır. İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist ziyaretçi ocak-şubat-mart ayında Türkiye'ye gelmiştir. Bu, geçtiğimiz bütün yılların rekorudur. İlk üç ay olarak geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 35 - 36'lık bir artıştır."

Kaynak: AA