2018'in ilk üç ayında Tunceli'de 17 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya karşı 2017 yılında yaptığı başarılı operasyonları 2018 yılında da sürdürüyor. Terör örgütü PKK’nın bazı sol örgütlerle dirsek teması kurduğu Tunceli’de de 2018’de 6’sı sözde lider kadrosundan 17 terörist etkisiz hale getirildi. 2017 yılında ise 94’ü ölü 114 terörist etkisiz hale getirilmişti.

6’sı ödüllü listede 17 terörist öldürüldü

Bu yıl, şimdiye kadar Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle Tunceli’de komando, jandarma ve polis özel harekat timleri tarafından çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

İnsansız hava araçları ve helikopterlerin havadan destek verdiği operasyonlarda “kırmızı” listede aranan ve 9 güvenlik görevlisi ile 1 öğretmeni şehit eden sözde Erzurum saha sorumlusu "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan, "turuncu" listede yer alan terör örgütü PKK’nın sözde Nazımiye gücü sorumlusu "Mahir" kod adlı Cihan Kıt”, gri listede yer alan sözde Pülümür sorumlusu Delila kod adlı Zeynep Miran, Baran kod adlı Haydar Gül, Soro Amed kod adlı Mehmet Reber Çetin, Harun Munzur kod adlı Maşallah Malazgirt'in de aralarında bulunduğu 17 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Tunceli’de özellikle girilmez denilen “Kızılmescit, Kutuderesi, ve Aliboğazı” gibi yerlere 2017 yılında nokta operasyonlar düzenleyerek 150 sığınağı imha eden timler, bu yılın ilk 3,5 ayında da çok sayıda sığınak ve mağarayı imha etti. Operasyonlarda PKK’lı teröristlerin kullandığı 84 sığınak ve mağara imha edildi.

İlk defa TOW füzesi çıktı

Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonların yanı sıra dikkatli olmasının önemi de ortaya çıktı. Bu yılki operasyonlarda bazı sığınakların teröristler tarafından tuzaklandığı belirlendi. Genellikle el yapımı patlayıcıyla sığınakları tuzaklayan teröristlerden ilk defa TOW füzesi ele geçirildi.

Teröristlerin TOW füzesini bir sığınağa tuzakladığı, timlerin dikkatiyle ortaya çıkarıldı. Operasyonlarda TOW füzesinin yanı sıra 34 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 ton 300 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat ve 5 kilogram plastik patlayıcı,18 Kalaşnikof, 6 M16 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 25 el bombası, 12 roketatar ve mühimmatı, 5 bin mühimmat, 2 tondan fazla yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Havuzlu, 8 katlı sığınak bulundu

Timlerin operasyonları sırasında, merkez kırsalında 8 katlı ve içerisinde yüzme havuzundan tuvaletine kadar her şey olan bir sığınak da ortaya çıktı.

Tunceli Valiliği operasyonla ilgili, “Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlerin kullandığı biri 8 katlı 100 metre derinliğinde (banyo, WC ve yüzme havuzlu) olmak üzere toplam 3 sığınak ele geçirilmiştir” açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: İHA