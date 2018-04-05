  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.034
    EURO 4.947
  • BIST 114547.76
    ALTIN 171.915
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 2018'in fitre miktarı belli oldu

2018'in fitre miktarı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş başkanlığında yapılan toplantıda bu seneki fıtır sadakası (fitre) 19 lira olarak belirlendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
2018in fitre miktarı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun dün Ekrem Keleş'in başkanlığındaki toplantıda, 2018 yılı fıtır sadakası (fitre) miktarının görüşüldüğü belirtildi.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2018 yılı Ramazan ayın başlangıcından 2019 yılı Ramazan ayı başlangıcına kadar olan sürede 19 lira olarak belirlenmesine karar verildiği aktarıldı.

Belirlenen bu miktarın, "asgari miktar" olduğu, fıtır sadakasında verilecek miktar konusunda bir üst sınır bulunmadığı ifade edildi. Bu konuda ideal olanın, herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir miktar vermesi olduğu aktarılan açıklamada, söz konusu miktarın, gıda yardımı veya nakdi olarak da ödenebileceğine dikkati çekildi.

Fıtır sadakasının, Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadet olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olan bu ibadetin meşru kılınmasındaki temel hedeflerden birinin, insanların paylaşma bilincini canlı tutmak olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: fıtır sadakası, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER