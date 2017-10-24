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Buradasınız : » » 2018 bütçesi komisyonda

2018 bütçesi komisyonda

Önümüzdeki yılın bütçesi 762 milyar 800 milyon lira. Bütçeden aslan payı yine eğitime ayrıldı.

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2018 bütçesi komisyonda

2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna Bakan Ağbal tarafından sunuldu.

2018 yılı için bütçe büyüklüğü 762 milyar 800 milyon lira olarak öngörüldü. 2017'de için bütçe 645,1 milyar lira olarak hedeflenmişti. Aradan geçen 1 yıl içerisindeki artış yaklaşık 117 milyar lira.

2018 bütçesinde yine en büyük pay eğitime ayrıldı.

134 milyar liraya çıkarılması planlanan eğitim payının 2017'ye oranla 12 milyar artması hedefleniyor.

Tasarıda bütçe artışından güvenlik kurumları da büyük bir pay alacak. 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada önümüzdeki 3 yıllık dönemde işsizlik hedefini tek haneli rakamlara indirmeye hedeflediklerini söyledi.

Ağbal, "Büyüme hedefimizin en önemli sonucu kendisini istihdamda gösterecek. Bu çerçevede önümüzdeki 3 yıllık dönemde 3,2 milyon vatandaşımıza ilave istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece istihdam sayımızı 31,4 milyona çıkarmış olacağız." dedi.

Kaynak: AA 

 

Etiketler: tbmm plan ve bütçe komisyonu, 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı
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