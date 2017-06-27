'2018 2017'den güzel olacak Türkiye daha da büyüyecek'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Çin ve Hindistan'dan sonra en çok büyüyen ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "İhracatımız da artıyor. Allah'ın izniyle 2017, 2016'dan daha güzel olacak. 2018, 2017'den daha güzel olacak. Bunun müjdesini veriyorum. Türkiye büyüyecek, gelişecek." dedi.

Sandıklı ilçee meydanında düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Bakan Eroğlu, yaptığı konuşmada, bayramların milletin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin daha da pekişmesine vesile olmasını diledi.

Batı'nın İslam dünyasını parçalamak için plan üstüne plan yaptığını ifade eden Eroğlu, "Buna karşı bizim gerçekten güçlü olmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Zaten meymenetsiz yüzü var"

Eroğlu, Türkiye'nin, gönül coğrafyasının en son kalesi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son kale Türkiye'nin mutlaka dimdik ayakta kalması lazım. Bu yüzden hepimiz, millet olarak, 80 milyon vatandaşımızın gece gündüz çalışması lazım. Biliyorsunuz geçen yıl 15 Temmuz'da alçak FETÖ Türkiye'yi parçalamak, yıkmak, hatta işgal ettirmek için darbe girişiminde bulundu. Allah'a şükür alçak, kanlı darbe girişimi milletimizin kahramanlığı ve Recep Tayyip Erdoğan gibi dünya lideri büyüğümüzün cesareti ve dirayeti sayesinde püskürtüldü. Bu millet darbecilere geçit vermedi. Bundan sonra da vermeyecek. Pensilvanya'daki alçağın yüzünü herkes gördü, zaten meymenetsiz yüzü var. Allah'a şükürler olsun milletimiz arkasında pek çok devletin istihbarat örgütlerinin bulunduğu bu alçak girişimin üstesinden geldi."

"Türkiye büyüyecek, gelişecek"

Türkiye'nin geliştiğini ve büyüdüğünü anlatan Eroğlu, Cumhurbaşkanı'nın, Hükümetin, ülkeyi daha ileriye taşıyabilmek için gece gündüz çalıştığını bildirdi.

Eroğlu, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 5'lik büyüme rakamıyla dünyayı şaşırttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çin ve Hindistan'dan sonra en çok büyüyen ülke Türkiye, Allah'a şükür. İhracatımız da artıyor. Allah'ın izniyle 2017, 2016'dan daha güzel olacak. 2018, 2017'den daha güzel olacak. Bunun müjdesini veriyorum. Türkiye büyüyecek, gelişecek. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023 hedefi var. Biz büyük bir milletiz. Bize böyle 16. sırada olmak yakışmaz. Biz gerçekten çağ açıp çağ kapatan bir neslin torunlarıyız. Bu yüzden Allah nasip ederse 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına Türkiye'yi hep birlikte taşıyacağız."