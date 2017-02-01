'2017’nin sonuna kadar yurtları dönüştürmüş olacağız'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bir otelde düzenlenen "Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Gençlerin Atama Töreni"ne katıldı.

Törende bir konuşma yapan Bakan Kaya, "Nasıl bir anne baba çocuğunu en iyi şekilde yetiştirip devletine ve milletine hizmet etmek için görev almasını hayal ederse, bizler de bugün bu hayalin gerçekleştiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koruma altındaki gençlerin hayata en iyi şekilde hazırlanmaları için bütün imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Kaya, "Devlet anne gibidir. Sizleri yetiştiren, bugünlere hazırlayan, büyük bir sabır ve özveriyle sizleri geleceğe hazırlayan vefakar bir anne." diye konuştu.

Kaya, sürdürülen özenli çalışmalarla kurum bakımında bulunan her çocuk için bireyselleştirilmiş bakım ve korumu hizmeti sunulduğunu belirterek, çocukların aile yanında yetiştirilmesini sağlamak amacıyla "Aile Yanında Destek", "Koruyucu Aile" , "Aileye Döndürme ve Evlat Edindirme", "Sosyal Ekonomik Destek (SED)" programlarının uygulandığını anımsattı.

"41 bin 227 kişi kamuda istihdam edildi"

Bakan Kaya, çocukların hayata hazırlanmasının en önemli ayağının istihdam süreci olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümet olarak en az iki yıl süreyle sosyal ve ekonomik desteklerimizden yararlanan, koruma ve bakım altında bulunan gençlerimizi kamu kurum ve kuruluşlarımızda istihdam ediyoruz. Bugüne kadar toplam 41 bin 227 kişi kamuda istihdam edilmiştir. 2003 ve 2015 yılları arasında ise toplam 19 bin 925 kişinin kamu kurumlarında istihdamını gerçekleştirdik. Bugün atama yapacağımız kadrolar için bin 924 aday yardımcı hizmetler sınıfı, bin 50 aday ise memur unvanlı kadrolar için tercihte bulunmuştur. Merkezi yerleştirme ve kura ile toplam 2 bin 974 adayın kamu kurum ve kuruluşlarına atama işlemlerini gerçekleştireceğiz."

İnsan için çalışmanın önemine ve alın terinin kutsallığına işaret eden Kaya, ataması yapılacak gençlere hitaben, "Görev yapacağınız her kamu kurum ve kuruluşunda 'önce insan' anlayışıyla hizmet üreteceksiniz. İnsanı sevmeden, insana hizmetkar olunmaz. Peygamber Efendimiz, 'Bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir.' buyuruyor. Sizlerin bu sorumluluk duygusuyla milletimize hizmet edeceğinize olan inancımız tamdır." dedi. AA