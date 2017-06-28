  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.515
    EURO 3.999
  • BIST 100617.69
    ALTIN 141.073
Buradasınız : » » '2017'de alınan tedbirlerle turizm gelirleri ve turist sayısı arttı'

'2017'de alınan tedbirlerle turizm gelirleri ve turist sayısı arttı'

Tüfenkci," 2016 yılında düşme yaşansa da 2017 yılında almış olduğumuz tedbirlerle beraber turizm gelirlerinin de turist sayısının da arttığını görüyoruz" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
2017de alınan tedbirlerle turizm gelirleri ve turist sayısı arttı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Turizm gelirleri ekonomide önemli girdi oluşturuyor. 2016 yılında düşme yaşansa da 2017 yılında almış olduğumuz tedbirlerle beraber turizm gelirlerinin de turist sayısının da arttığını görüyoruz." dedi.

Bakan Tüfenkci, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 38'ncisi düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Festivali"ne katıldı. Karanlık Kanyon'da tekne turu yapan Tüfenkci, 10 ülkeden 60 sporcunun gerçekleştirdiği yüksekten serbest atlayışları izledi.

Tüfenkci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en güzel kanyonlarından birinde gezi yaptıklarını ve muhteşem bir manzara gördüğünü söyledi.

Fırat Havzası'nın tamamının çok güzel olduğunu belirten Tüfenkci, "Bu topraklara yıllardır bereket getirdi, üretim getirdi. Şimdi yeniden bu havzayı canlandırarak, özellikle havza içindeki ilçelerimiz ve illerimizin turizm potansiyelini geliştirecek, bu kültürün canlanmasını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi yönünde çalışıyoruz." diye konuştu.

Tüfenkci, turizm gelirlerinin ekonomide önemli girdi oluşturduğuna işaret ederek, "2016 yılında düşme yaşansa da 2017 yılında almış olduğumuz tedbirlerle beraber turizm gelirlerinin de turist sayısının da arttığını görüyoruz. Bu bölgelerde özellikle güven iklimiyle beraber Erzincan'ın, Malatya'nın da içinde bulunduğu bu havzanın kalkınmasını sağlamak adına cazibe merkezleri programı kapsamına dahil ettik." ifadesini kullandı.

İçinden Karasu Nehrinin geçtiği Karanlık Kanyon'da gerçekleştirilen yüksekten serbest atlayışlarda sporcular, yamaçlara gerilen yaklaşık 550 metre yüksekliğinde, 700 metre uzunluğundaki özel çelik halat üzerine hazırlanmış kafeslerden çıkarak kendilerini boşluğa bıraktı.

Protokol üyeleri ve vatandaşların ilgiyle izlediği atlayışlar sırasında bazı sporcular iniş noktasına varırken, bazıları nehre inebildi. Nehre inen sporcular, burada bekleyen bottaki görevlilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

Etiketler: Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ezincan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER