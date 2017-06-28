'2017'de alınan tedbirlerle turizm gelirleri ve turist sayısı arttı'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Turizm gelirleri ekonomide önemli girdi oluşturuyor. 2016 yılında düşme yaşansa da 2017 yılında almış olduğumuz tedbirlerle beraber turizm gelirlerinin de turist sayısının da arttığını görüyoruz." dedi.

Bakan Tüfenkci, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 38'ncisi düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Festivali"ne katıldı. Karanlık Kanyon'da tekne turu yapan Tüfenkci, 10 ülkeden 60 sporcunun gerçekleştirdiği yüksekten serbest atlayışları izledi.

Tüfenkci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en güzel kanyonlarından birinde gezi yaptıklarını ve muhteşem bir manzara gördüğünü söyledi.

Fırat Havzası'nın tamamının çok güzel olduğunu belirten Tüfenkci, "Bu topraklara yıllardır bereket getirdi, üretim getirdi. Şimdi yeniden bu havzayı canlandırarak, özellikle havza içindeki ilçelerimiz ve illerimizin turizm potansiyelini geliştirecek, bu kültürün canlanmasını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi yönünde çalışıyoruz." diye konuştu.

Tüfenkci, turizm gelirlerinin ekonomide önemli girdi oluşturduğuna işaret ederek, "2016 yılında düşme yaşansa da 2017 yılında almış olduğumuz tedbirlerle beraber turizm gelirlerinin de turist sayısının da arttığını görüyoruz. Bu bölgelerde özellikle güven iklimiyle beraber Erzincan'ın, Malatya'nın da içinde bulunduğu bu havzanın kalkınmasını sağlamak adına cazibe merkezleri programı kapsamına dahil ettik." ifadesini kullandı.

İçinden Karasu Nehrinin geçtiği Karanlık Kanyon'da gerçekleştirilen yüksekten serbest atlayışlarda sporcular, yamaçlara gerilen yaklaşık 550 metre yüksekliğinde, 700 metre uzunluğundaki özel çelik halat üzerine hazırlanmış kafeslerden çıkarak kendilerini boşluğa bıraktı.

Protokol üyeleri ve vatandaşların ilgiyle izlediği atlayışlar sırasında bazı sporcular iniş noktasına varırken, bazıları nehre inebildi. Nehre inen sporcular, burada bekleyen bottaki görevlilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.