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2016'da Türkiye-AB ilişkileri çalkantılı geçti

Türkiye-AB ilişkileri açısından iyi başlayan 2016, darbe girişimi, terörle mücadele, verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle çalkantılı geçti.

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2016da Türkiye-AB ilişkileri çalkantılı geçti

Türkiye-AB ilişkileri açısından 2016 yılı iyi başlasa da, darbe girişimi sonrasında yaşananlar ve Türkiye'nin terörle mücadelesi nedeniyle "müzakerelerin askıya alınması" tartışmalarıyla noktalandı.

Geride kalmak üzere olan 2016, AB'nin en büyük sorun olarak gördüğü sığınmacı krizine çözüm arama çalışmalarıyla başladı.

Bunun için Ankara'nın yardımına ihtiyaç duyan AB, 29 Kasım 2015'te yapılan Türkiye-AB Zirvesi ile 16 Aralık'ta yapılan Fikirdaş Ülkeler Toplantısında alınan kararların uygulanması ve işbirliğinin daha da artılmasına odaklandı.

Anlaşmalarda, fasıllar açılarak AB-Türkiye ilişkilerinin yeniden canlandırılması ve Türkiye'nin de sığınmacı krizinin çözümüne yardım etmesi karara bağlandı.

Etiketler: türkiye ab ilişkileri, darbe girişimi, vize serbestisi, ab müzakereler
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