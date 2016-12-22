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'200'e yakın DEAŞ'lı terörist öldürüldü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatıyla ilgili, "16 şehidimiz oldu, 200'e yakın DEAŞ'lı orada öldürüldü." dedi.

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200e yakın DEAŞlı terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatıyla ilgili, "Dün El Bab'da şehit olan 16 askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu mücadelemiz sıradan bir mücadele değil. 16 şehidimiz oldu, 200'e yakın DEAŞ'lı orada öldürüldü. Ülkemizi sürekli tehdit altında tutanlara karşı artık duramazdık ve bunun gereğini de yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 151 Dev Eserin Açılış Töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde, eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer, Sevr şartlarıdır. Halbuki biz hala Lozan'daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan bir milletiz. Açık konuşmak lazım; Türkiye, İstiklal Harbi'nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadele; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Terörle Mücadele, Haberler, haber, fırat kalkanı harekatı, El Bab, cumhurbaşkanı erdoğan
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