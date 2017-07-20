  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 20 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

20 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

20 Temmuz 2017 gündem özeti şöyle;

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20 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

YASAMA YÜRETME SİYASET

1- Bakanlıklarda devir teslim törenleri

- Başbakan Yardımcılığına getirilen Hakan Çavuşoğlu, görevi Veysi Kaynak'tan devralacak.

- Başbakan Yardımcılığına getirilen Recep Akdağ, görevi Tuğrul Türkeş'ten devralacak.

- Başbakan Yardımcılığına getirilen Fikri Işık, görevi Numan Kurtulmuş'tan, Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine atanan Numan Kurtulmuş da görevi Nabi Avcı'dan devralacak.

- Sağlık Bakanlığına görevine getirilen Ahmet Demircan, görevi Recep Akdağ'dan devralacak.

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına getirilen Ahmet Eşref Fakıbaba, görevi Faruk Çelik'ten devralacak.

- Gençlik ve Spor Bakanlığına getirilen Osman Aşkın Bak, görevi Akif Çağatay Kılıç'tan devralacak.

EKONOMİ

1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılacak.

2- TÜİK, temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi ile haziran ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü törenlerle kutlanacak.

2- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyerek, medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

SPOR

1- 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları Samsun'da devam ediyor.

2- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş maçları yapılacak.

- Galatasaray, ilk maçta deplasmanda 2-0 yenildiği İsveç temsilcisi Östersunds'u Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek.

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