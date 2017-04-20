20 Nisan 2017 gündeminde neler var?

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım'ı, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'yı, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılan çocukları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.

- TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Ankara'da "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında 26 ülkeden davet edilen temsilci çocukları kabul edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ankara Atatürk Kültür Merkezindeki Adıyaman Tanıtım Günleri açılış törenine katılacak.

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları ve G20 Oturumları çerçevesinde ABD'de temaslarda bulunacak.

- Şimşek, Dünya Bankasının düzenlediği "Ülkeleri risksizleştirme: Büyüme için reformlar" başlıklı panele de iştirak edecek.

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ankara'da "10 İl, 10 Ülke" hedef pazar çalışması kapsamında gerçekleştirilecek olan Çin tanıtım toplantısının açılışında konuşacak.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (İHKİB) ödül törenine katılacak.

4- TÜİK, nisan ayı tüketici güven endeksi ile mart ayı yurt dışı ÜFE'sini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu, İstanbul'da düzenlenecek.

- Forum kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katılımcı ülkelerin dışişleri bakanları ve üst düzey temsilcileriyle görüşmelerde bulunacak.

2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

3- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya gelecek.

4- Almanya Dışişleri Bakan Sigmar Gabriel, IKBY Başkanı Mesud Barzani ve diğer yetkililerle Erbil'de bir araya gelecek.

5- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Şehitlerimizi uğurluyoruz

- Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan 12 kamu görevlisinden 10'u memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak.

2- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Türk Hukukunda İstinaf Reformu Sonrası Yargıtayın Temyiz İncelemesinde Hukukilik Denetiminin Sınırları" sempozyumunun açılışına iştirak edecek.

3- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Ağrı'da Vali Musa Işın'ı ziyaret edecek, Kongre ve Kültür Merkezindeki Ağrı'da Görev Yapan Din Görevlileriyle Buluşma programına ve İbrahim Çeçen Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı Kutlu Doğum Haftası programına katılacak.

4- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve İran Araştırmaları Merkezi tarafından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenecek "Kuzey Afrika, Türkiye ve İran'da Süreklilik ve Değişim" konulu programın açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "İstanbul'un Turizm Değerleri" konulu açık oturuma, "Türkiye'nin Turizm Destinasyonları Vizyonu ve Kültür Zenginliğimizle Entegrasyon Stratejileri" konulu Bab-ı Âli Toplantısı'na katılacak.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları oynanacak.

- Beşiktaş, Vodafone Arena'da Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla karşılaşacak.

2- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımıyla karşı karşıya gelecek.

3- TFF 1. Lig'de 28. haftanın kapanış maçında Büyükşehir Gaziantepspor, Balıkesirspor'u konuk edecek.