20 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ operasyonunda örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında oldukları belirlenen 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı verilenlerin birinin eski tuğgeneral, 30'unun ise eski pilot olduğu öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için 20 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturmasında, eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in örgüt mensuplarıyla haberleştiği tespit edildi.

Sönmezateş'in haberleşmek için FETÖ'nün gizli sorumluları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemini kullandığı belirlendi.

Kaynak: AA, TRT Haber