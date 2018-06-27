  • 27 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.626
    EURO 5.397
  • BIST 94408.19
    ALTIN 186.762
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 20 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı

20 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı

20 ilde Ankara merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 99 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
20 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ operasyonunda örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında oldukları belirlenen 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

Gözaltı kararı verilenlerin birinin eski tuğgeneral, 30'unun ise eski pilot olduğu öğrenildi. 

Şüphelileri yakalamak için 20 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturmasında, eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in örgüt mensuplarıyla haberleştiği tespit edildi.

Sönmezateş'in haberleşmek için FETÖ'nün gizli sorumluları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemini kullandığı belirlendi.

Kaynak: AA, TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER