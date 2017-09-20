20 Eylül 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York Plaza Otel'de, BM Kentler ve İklim Değişikliği Özel Temsilcisi ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg tarafından düzenlenecek "Bloomberg Küresel İş Forumu" ile Mandarin Otel'de yapılacak "TURKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği"nde konuşma yapacak.



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenecek "Uluslararası Kültür Turizm ve Demokrasi Kurultayı Medya Çalıştayı"na iştirak edecek.

2- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" tanıtım toplantısına katılacak.,

3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul edecek.

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdare Enstitüsündeki 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Programı ve Diploma Töreni'ne iştirak edecek.

5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İzmir Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı" ve "Kemalpaşa Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezi Açılış Töreni"ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

6- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılacak 10. Rize Günleri'nin açılışına iştirak edecek.

7- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Programı'na katılacak.

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İSTOÇ 1. Festival Günleri Açılış Programı ile Food İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı'na katılacak.

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bursaspor Telekomünikasyon AŞ Yetki Belgesi İmza Töreni ile Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasında yapılacak 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne iştirak edecek.

3- TÜİK, ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz kısa vadeli borç istatistiklerini paylaşacak.

5- Hazine Müsteşarlığı, merkezi yönetim iç-dış borç istatistikleri, alacak verilerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1-Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Modern sanatın öncü isimlerinden Balkan Naci İslimyeli, 45. sanat yılını, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nin Beş Kubbe ve Tek Kubbe salonlarında aynı anda açılan "Hatırla" sergisiyle kutlayacak.

2- Türk Halk Müziği’nin ve Devlet Operası’nın önemli sanatçılarından Ruhi Su, ölümünün 32. yılında Şişli’de anılacak.

3- Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği "Ay Lav Yu Tuu” filminin galası Kanyon AVM'de yapılacak

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 25 karşılaşma oynanacak.

2- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 1. ön eleme turunda Szolnoki Olaj-Trabzonspor, Demir İnşaat Büyükçekmece-BC Dnipro ve Oliver Würzburg-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.