20 Ekim 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek D-8 Zirvesi'ne katılacak, konuk devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek resmi öğle yemeğine ve basın toplantısına iştirak edecek.

- Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşecek, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'yi ve Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yusuf Kalla'yı ayrı ayrı kabul edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası'nda gerçekleştirilecek Aydın Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Toplantısı'nda konuşacak.

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

4- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenecek Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinin toplantısına katılacak.

5- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova'yı ve KKTC Sağlık Bakanı Sayın Faiz Sucuoğlu'nu Ankara'da kabul edecek.

6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara'da Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Kapanış Konfrensı'na katılacak, Mardin'den gelen öğrencilerle bir araya gelecek.

7- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Mardin'den gelen 200 öğrenci ile sabah kahvaltısında buluşacak.

8- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

9- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 1. Türk Tarihi Sempozyumu'nun "Çağdaş Türk Dünyası" ve kapanış-değerlendirme oturumları ile İscehisar Doğalgaz Hattı Şehir Giriş İstasyonu'nun açılış törenine katılacak.

10- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu'na katılacak. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörünü ziyaret edecek. 19 Mayıs Üniversitesi Akademik Yıl açılış törenine ve akademik yılı açılış resepsiyonuna iştirak edecek.

11- D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi, Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. "İşbirliğiyle Fırsatları Çoğaltmak" temasıyla toplanacak zirveye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey temsilcilerinin yanı sıra örgüte üye olmayan ancak özel konuk olarak davet edilen bazı ülkelerin devlet başkanları ve uluslararası kuruluşların genel sekreterleri ile üst düzey temsilcileri katılacak.

12- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 10. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı ile KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı'na iştirak edecek.

13- TÜİK, eylül ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

14- TOBB, eylülde kurulan ve kapanan şirket istatistikleri bültenini yayımlayacak.

15- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ESK Et Kombinası temel atma töreni ile sektör değerlendirme toplantısına katılacak.

16- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi'ne katılacak.

17- AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

18- Irak'ın Kerkük kentinin merkezi hükümete bağlı güçler tarafından alınması sonrası yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

19- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

20- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

21- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

22- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rize'de Güneysu Spor Salonu'nda düzenlenecek "Hafızlık İcazet Merasimi"ne katılacak.

23- İdlib gerginliği azaltma bölgesine Türk Silahlı Kuvvetlerinin intikali kapsamındaki gelişmeler takip ediliyor.

24- Süper Lig'de 9. hafta, Antalyaspor-Kasımpaşa ve Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla başlayacak.

25- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Valencia takımıyla karşılaşacak.

26- TFF 1. Lig'de 9. haftanın ilk maçında Adanaspor ile MKE Ankaragücü, karşı karşıya gelecek.