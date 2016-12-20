20 Aralık 2016 gündem özeti

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrasya Tüneli açılışına katılacak. Açılışta, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da yer alacak.

2- CHP ve HDP TBMM grupları toplanacak.

3- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı görüşülecek

- TBMM Anayasa Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Emekli Sandığı Kanunu ile bazı kanun ve KHK'larda değişiklik öngören tasarı ele alınacak.

4- TÜİK, kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Halep'teki durum başta olmak üzere Suriye konusunun değerlendirileceği Türkiye-Rusya-İran üçlü dışişleri bakanları toplantısına katılacak.

- Çavuşoğlu toplantı öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

6- Beşşar Esed rejimi ordusu ve rejim yanlısı terör gruplarının kuşatmasındaki doğu Halep'te sivillerin ve muhaliflerin tahliye süreci ile iç savaştaki gelişmeler izleniyor.

7- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Toto Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla İstanbul'da toplantı yapacak, kulüp başkanları ile Şehitler Tepesi'ne yürüyerek 10 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da yaşanan terör saldırılarında yaşamını yitirenleri anacak.

8- Spor Toto Süper Lig takımlarında forma giyen yerli ve yabancı futbolcuların, terör saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Yıldızlar Karması" adı altında Vodafone Arena'da oynayacağı dayanışma maçıyla ilgili basın toplantısı düzenlenecek.

9- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 3. hafta 5 maçla başlayacak.

- D Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaşacak. AA